قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلاميين : منع ظهور واستدعاء تامر عبد المنعم للتحقيق بمقر النقابة
انخفاض مفاجئ للحرارة وأمطار تصل لحد السيول .. الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس الغد
عمرو أديب يحذر : فوضى الوعي أخطر من الرصاص
عبادات الأشهر الحرم .. صيام عاشوراء ويوم عرفة أهمها
ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات
تفاصيل حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الطاقة الإسرائيلي يحذر إيران: إما أن تخضعوا للإملاءات أو ستسحقون
محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول قبل نهاية الموسم الحالي .. ماذا حدث؟
لأول مرة منذ حرب الخليج .. الكويت لم تصدر أي برميل نفط في أبريل
توروب يترقب موقف ياسر إبراهيم قبل مواجهة إنبي
أمطار رعدية .. 4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات الساعات القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصليب الأحمر : استهداف البنية التحتية للطاقة في النزاعات يهدد حياة المدنيين

مؤتمر “القانون والطاقة”
مؤتمر “القانون والطاقة”

أكدت مريم الخولي، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، أن استهداف البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها أنظمة الطاقة، يمثل خطرًا جسيمًا على حياة المدنيين، ويعد انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

مؤتمر “القانون والطاقة”

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بمشاركة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، إلى جانب البروفيسور آن بيزار، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأوضحت، خلال كلمتها بمؤتمر “القانون والطاقة” الذي نظمته جامعة عين شمس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضطلع بولاية إنسانية تهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يضع قواعد واضحة للحد من آثار الحروب وحماية المدنيين.

التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف، إلى جانب تدمير بنية تحتية أساسية تشمل الطاقة والمياه والرعاية الصحية، مؤكدة أن آثار النزاعات لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى تداعيات غير مباشرة خطيرة نتيجة انهيار الخدمات الحيوية.

وأضافت أن النزاعات الحديثة تشهد نمطًا متزايدًا من استهداف المرافق المدنية، بما في ذلك شبكات الكهرباء وإمدادات الوقود والمياه والمنشآت الصحية، ما يؤدي إلى أزمات إنسانية معقدة تشمل انعدام الأمن الغذائي ونقص الطاقة وفقدان سبل المعيشة.

وشددت على الترابط الوثيق بين الخدمات الأساسية، موضحة أن تعطل قطاع واحد، مثل الكهرباء، قد يؤدي إلى انهيار قطاعات أخرى كالمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهو ما يضاعف من حجم المعاناة الإنسانية.

وأكدت أن حماية البنية التحتية للطاقة ليست مجرد مسألة تشغيلية، بل التزام قانوني وأخلاقي، حيث يحظر القانون الدولي الإنساني استهداف الأعيان المدنية أو شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة، كما يوفر حماية خاصة للمستشفيات والمنشآت الضرورية لبقاء السكان.

وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بالتعاون مع الحكومات والجهات المعنية على تعزيز حماية البنية التحتية المدنية، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المنشآت الحيوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين.

كما أشارت إلى إطلاق مبادرة دولية عام 2024 لحشد الالتزام السياسي بقواعد القانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع عدد من الدول، بهدف سد فجوات التنفيذ وتعزيز احترام هذه القواعد في النزاعات المعاصرة.

واختتمت بالتأكيد على أن حماية البنية التحتية المدنية يجب أن تكون محورًا رئيسيًا في النقاشات القانونية والأكاديمية، لضمان استمرارية أنظمة الطاقة والخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة المدنيين وكرامتهم.

مريم الخولي ئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير : جمهور الأهلي أبدع امبارح في كل شيء

توروب

توروب يشيد بـ رمضان بيكهام وهادي رياض بعد ثلاثية الأهلي أمام الزمالك

الهلال السعودي

الهلال يسحق الحزم بثلاثية في الدوري السعودي

بالصور

ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد