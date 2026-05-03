قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة
ترامب: حصار موانئ إيران ودود للغاية
أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من "تقلبات جوية" تضرب البلاد
الطماطم آمنة ولا مشكلات بالبطيخ.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الأطفال بمدرسة بالجيزة وإصابة طالبين
هل يجوز رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة؟.. اعرف رأي الفقهاء
انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026
تشكيل ريال مدريد المُتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
التعليم تطالب المديريات بإحصاء رسمي بأعداد الحاصلين على “دراسات عليا” بالمدارس والإدارات
لا للتلوث ولا للعبث | عقوبات رادعة لإنقاذ البحيرات المصرية .. 5 محظورات وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد 3 مايو 2026 حالة من التغيرات الجوية التي تشمل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع فرص لأمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى نشاط للرياح قد يُثير الرمال والأتربة.

 كما يتوقع أن يشهد البعض من المناطق اضطرابًا في الملاحة البحرية.

 1-درجات الحرارة المتوقعة

سيشهد شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضًا في درجات الحرارة يصل إلى نحو 6-7 درجات مئوية. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

السواحل الشمالية:
تتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 23 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري:
تتراوح درجات الحرارة بين 25 إلى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد:
تتراوح درجات الحرارة بين 29 إلى 31 درجة مئوية.

2. الأمطار المتوقعة

يُتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطارًا متفاوتة الشدة، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد السيول. وهذه الأمطار تشمل:

أمطار متوسطة إلى غزيرة:
قد تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وبعض المناطق في جنوب سيناء وخليج العقبة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة:
ستشمل مناطق جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وبعض مناطق البحر الأحمر، وقد تمتد بنسبة 20% تقريبًا إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

3. الرياح والنشاط الجوي

ستشهد أغلب المناطق نشاطًا في الرياح، تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك هبات للرياح تصل سرعتها إلى 60-70 كم/س على فترات متقطعة.

4. اضطراب في الملاحة البحرية

يُتوقع أن تسجل سواحل البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية بسبب الرياح الشديدة، التي قد تصل سرعتها من 50 إلى 70 كم/س، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 4 أمتار.

5. درجات الحرارة في بعض المدن المصرية

القاهرة: الصغرى 14°C والعظمى 26°C

الإسكندرية: الصغرى 15°C والعظمى 20°C

الغردقة: الصغرى 18°C والعظمى 34°C

أسوان: الصغرى 25°C والعظمى 41°C

6. نصائح للمواطنين

نظرًا لظروف الطقس المتوقع، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التأثيرات المحتملة للأمطار والرياح. كما يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في الرؤية بسبب الرياح المثيرة للأتربة.

الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

سكن لكل المصريين

زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد