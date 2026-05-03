انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأحد 3 مايو 2026 حالة من التغيرات الجوية التي تشمل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع فرص لأمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى نشاط للرياح قد يُثير الرمال والأتربة.

كما يتوقع أن يشهد البعض من المناطق اضطرابًا في الملاحة البحرية.

1-درجات الحرارة المتوقعة

سيشهد شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضًا في درجات الحرارة يصل إلى نحو 6-7 درجات مئوية. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

السواحل الشمالية:

تتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 23 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تتراوح درجات الحرارة بين 25 إلى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

تتراوح درجات الحرارة بين 29 إلى 31 درجة مئوية.

2. الأمطار المتوقعة

يُتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطارًا متفاوتة الشدة، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد السيول. وهذه الأمطار تشمل:

أمطار متوسطة إلى غزيرة:

قد تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وبعض المناطق في جنوب سيناء وخليج العقبة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة:

ستشمل مناطق جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وبعض مناطق البحر الأحمر، وقد تمتد بنسبة 20% تقريبًا إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

3. الرياح والنشاط الجوي

ستشهد أغلب المناطق نشاطًا في الرياح، تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك هبات للرياح تصل سرعتها إلى 60-70 كم/س على فترات متقطعة.

4. اضطراب في الملاحة البحرية

يُتوقع أن تسجل سواحل البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية بسبب الرياح الشديدة، التي قد تصل سرعتها من 50 إلى 70 كم/س، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 4 أمتار.

5. درجات الحرارة في بعض المدن المصرية

القاهرة: الصغرى 14°C والعظمى 26°C

الإسكندرية: الصغرى 15°C والعظمى 20°C

الغردقة: الصغرى 18°C والعظمى 34°C

أسوان: الصغرى 25°C والعظمى 41°C

6. نصائح للمواطنين

نظرًا لظروف الطقس المتوقع، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التأثيرات المحتملة للأمطار والرياح. كما يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في الرؤية بسبب الرياح المثيرة للأتربة.