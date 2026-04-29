قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد
الصحة اللبنانية تعلن سقوط 5 شهداء و21 جريحا في غارة إسرائيلية جنوب البلاد
غدا.. الاحتفال بعيد العمال وتكريم عادل عبدالفضيل وصفية السيد
وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مواقيت الصلاة.. في القاهرة وجميع محافظات مصر

إيمان طلعت

مواقيت الصلاة من أهم التوقيتات التي يبحث عنها المسلمون، نظراً لأن الصلاة فرض واجب على كل مسلم بالغ عاقل، ويجب أن نؤدي الصلاة في وقتها الشرعي المحدد، وأيضاً هناك عبادات مرتبطة، وتحدد هيئة المساحة المصرية يومياً مواقيت الصلاة، وتسهيلاً على المسلمين ننشر مواعيد الصلاة في محافظات جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة اليوم

 القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة: 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة: 4:29 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة: 7:31 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة: 8:55 مساءً.

الإسكندرية

تقام صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:42 صباحًا.

تقام صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 12:58 ظهرًا.

تقام صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية: 4:36 عصرًا.

تقام صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية: 7:38 مساءً.

تقام صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية: 9:03 مساءً.

المنصورة
صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة: 4:36 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة: 12:52 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة: 4:30 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة: 7:32 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة: 8:57 مساءً.

 أسيوط
صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:48 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط: 12:53 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط: 4:25 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط: 7:27 مساءً.

 قنا
صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا: 4:44 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا: 12:47 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا: 4:17 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا: 7:16 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا: 8:40 مساءً.

أسوان
صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان: 4:48 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان: 12:46 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان: 4:12 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان: 7:16 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان: 8:34 مساءً.

 شرم الشيخ
صلاة الفجر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:33 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 12:40 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة شرم الشيخ: 4:13 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة شرم الشيخ: 7:16 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة شرم الشيخ: 8:37 مساءً.

 

هل يجوز الجمع بين العصر والمغرب؟

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: “قصر الصلاة وجمعها من الرخص التي منحها الله عز وجل للمسلمين”، لافتا إلى أن الأصل في الجمع بين الصلوات أن يكون أثناء السفر، فيجمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له، أن الجمع فى الصلوات يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما العصر والمغرب فلا يصح جمعهما، فحاول أن تصلى الفرض فى وقته أو أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لكن العصر مع المغرب لا يصح جمعهم ولو فاتك الوقت فتصلى العصر بنية القضاء.

وأشار إلى أن بعض العلماء أجاز لغير المسافر أن يجمع بين الصلوات للضرورة القصوى، ولا يكون ذلك أصلا ثابتا، ضاربا مثلا على ذلك بأنه يجوز للطبيب أن يجمع بين الصلوات إذا كان يجرى جراحة لمريض تستغرق وقتا طويلا يضيع عليه الصلاة، كالطبيب الذي يجري جراحة من قبل صلاة الظهر وينتهي منها بعد العصر فله أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم.

 

لماذا الظهر والعصر صلاة سرية وليست جهرية

أكد الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر أن أول سبب أن الظهر والعصر صلاة سرية والمغرب والعشاء يجهر الإنسان فيهما بالقراءة هو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا وعلمنا ذلك.

واستشهد عضو الأزهر بحديث ورد عن مالك بن الحويرث- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي"، رواه البخاري.

وأوضح أنه عند صلاتي المغرب والعشاء يكون الإنسان أنهى مهامه اليومية وذهنه قد تفرغ من انشغال الحياة وبالتالي يقدر الإنسان أن يستمع وينصت إلى القراءة وهذا يكون لصفاء ذهنه من مشاغل الحياة، وهذا يكون أبلغ في مناجاة الله والسماع لآيات الله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

