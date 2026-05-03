سبورتنج في مواجهة قوية أمام سموحة بدوري سيدات كرة اليد

يخوض فريق سبورتنج اختبارًا صعبًا عندما يواجه نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري عمومي سيدات كرة اليد، والتي تقام على صالة نادي سموحة بالإسكندرية.

وتعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الجولة، في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين، وسعي كل منهما لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويسعى سبورتنج إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب، مستندًا إلى خبرة لاعباته وقدرتهن على التعامل مع المباريات الكبرى، خاصة في ظل النظام التنافسي المكثف للدورة المجمعة.

على الجانب الآخر، يدخل سموحة المباراة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، حيث يطمح إلى استغلال إقامة الدورة على ملعبه لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، ووضع نفسه بقوة ضمن دائرة المنافسة على اللقب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط، وعدم التفريط في أي فرصة خلال هذه المرحلة الحاسمة من البطولة