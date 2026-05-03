الحسيني الأفضل.. جوائز فردية تتوج سيطرة الأهلي على بطولة إفريقيا للطائرة

واصل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي كتابة التاريخ على الساحة القارية، بعدما تُوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا، ليؤكد هيمنته على اللعبة ويضيف اللقب السابع عشر إلى خزائنه، في إنجاز جديد يعكس قوة الفريق واستقراره الفني.

الحسيني الأفضل.. وعبو وماسيو على منصة التميز

وشهدت البطولة تألقًا لافتًا لنجوم الأهلي، حيث حصد عبد الرحمن الحسيني جائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب تتويجه بلقب أفضل لاعب في مركز 4، بعد مستويات مميزة قدمها طوال المنافسات، وكان أحد أبرز أسباب تتويج الفريق باللقب.

ولم يتوقف التألق عند هذا الحد، حيث نال عبد الحليم عبو جائزة أفضل سنتر بلوك، تقديرًا لدوره الدفاعي القوي وتأثيره الواضح في حسم العديد من المواجهات، فيما حصل الكوبي خوسيه ماسيو على جائزة أفضل أوبزيت، بعد مساهماته الهجومية الحاسمة خلال مشوار البطولة.

وجاء تتويج الأهلي بعد أداء استثنائي في الأدوار الإقصائية، حيث تأهل إلى النهائي عقب الفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، في مواجهة مصرية خالصة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الأحمر.

وقبلها، نجح الأهلي في حجز مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في ربع النهائي، مؤكدًا جاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب.

أما بتروجت، فقدم بدوره بطولة قوية، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على ميناء دوالا الكاميروني بنتيجة 3-1، قبل أن يصطدم بخبرة الأهلي في محطة نصف النهائي.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلي في البطولة مجموعة مميزة من اللاعبين، وهم: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عسران، حمادة عثمان، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، زياد أسامة، حازم محمد، خوسيه ماسيو، ألكساندر بوتكو، حمزة الصافي، وعمر شريف.