اتهامات بـ«تدهور أخلاقي».. عاصفة داخل إسرائيل بعد حضور قيادات أمنية عيد ميلاد بن غفير

أثار حضور عدد من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية حفل عيد ميلاد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير موجة انتقادات حادة داخل الأوساط الأمنية والسياسية، وسط اتهامات بانتهاك قواعد المهنية وتآكل القيم المؤسسية.

وأعرب منتدى يضم قيادات سابقة في الشرطة عن استيائه من مشاركة مسؤولين حاليين في مناسبة خاصة لوزير يشرف عليهم، معتبرا أن ذلك يمثل “تدهورا أخلاقيا” ويقوّض استقلالية العمل الشرطي.

من جانبها، انتقدت القيادية السابقة في الشرطة سيغال بار-زفي هذه المشاركة، ووصفتها بأنها “تداخل مقلق في الحدود” بين المستويين السياسي والتنفيذي، مشددة على أن مثل هذه المناسبات قد تؤثر على قدرة الضباط على أداء مهامهم بحيادية.

وأشارت إلى أن حضور مثل هذه الفعاليات قد يضع الضباط تحت ضغوط غير مباشرة، ويجعل من الصعب عليهم اتخاذ مواقف مهنية مستقلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوزير مسؤول عن ترقياتهم أو مسارهم الوظيفي.

وكان الحفل، الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد بن غفير الخمسين، قد شهد حضور عدد من القيادات الأمنية إلى جانب شخصيات سياسية وناشطين مثيرين للجدل، ما زاد من حدة الانتقادات.

وفي المقابل، أوضح مفوض الشرطة داني ليفي أنه سمح فقط لكبار الضباط في هيئة القيادة العليا بحضور المناسبة، معتبرا أن ذلك لن يؤثر على طبيعة العلاقة المهنية مع الوزير، فيما مُنع باقي أفراد الشرطة من المشاركة.