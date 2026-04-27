لبنان.. قتلى وجرحى في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد

أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على قرية السوانا جنوبي البلاد، حيث شوهدت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إطلاق موجة من الغارات الجوية ضد البُنى التحتية التابعة لحزب الله في البقاع وعدد من مناطق جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، أن تلك الغارات جاءت؛ ردًا على هجمات حزب الله المتكررة على قوات الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار.

يُشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها القوات الإسرائيلية منطقة البقاع اللبنانية منذ ثلاثة أسابيع على التوالي.