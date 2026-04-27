فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة

جددت فرنسا، اليوم الاثنين، دعوتها الجادة إلى جميع الأطراف لاحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في لبنان، مؤكدة ضرورة الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض أمن موظفي الأمم المتحدة للخطر، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة.

وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم، على أهمية الالتزام الكامل والصارم بوقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل الجاري، وتم تمديده لمدة 3 أسابيع اعتبارًا من 23 أبريل.

وأعربت فرنسا عن بالغ قلقها إزاء وفاة جندي إندونيسي رابع من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل، وهو العريف ريكو براموديا، متأثرًا بجراح أصيب بها إثر انفجار قذيفة مدفعية أطلقتها دبابة إسرائيلية في 29 مارس جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد مقتل 3 جنود إندونيسيين آخرين يومي 29 و30 مارس في حادثتين منفصلتين، بالإضافة إلى مقتل جنديين فرنسيين، هما الرقيب أول فلوريان مونتوريو في 18 أبريل، والرقيب أول أنيسيت جيراردان في 22 أبريل، في هجوم تُرجح فرنسا أن عناصر من حزب الله نفذته.

وقدمت فرنسا خالص تعازيها إلى أسرة العريف ريكو براموديا وذويه وزملائه، مستذكرةً الجنود الستة من قوات حفظ السلام الذين سقطوا في جنوب لبنان منذ 29 مارس أثناء أداء مهامهم.

كما جددت باريس تضامنها الكامل مع إندونيسيا، داعية إلى كشف ملابسات هذه الحوادث بشكل كامل.