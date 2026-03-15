الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

8468 جنيها.. سعر أغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يشهد سعر أكبر أعيرة الذهب اليوم الأحد الموافق 15-3-2026؛ داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

آخر تحديث لأكبر أعيرة الذهب

 بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأعلي قيمة 8468 جنيهات للشراء و8411 جنيهًا للبيع .

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم  منذ آخر اغلاق له أمس على مستوى الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وحافظ سعر الذهب على استقراره الحذر داخل محلات الصاغة المختلفة بعد خسائر متكررة على مدار 3 أيام سابقة.

سعر الذهب في قطر

تداوات الذهب 

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 70 جنيهًا مقارنة بما كان عليه مساء أمس؛ ليصل بذلك مجمل ما خسره نحو  130 جنيهًا خلال يومين.

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب  7410 جنيهات.

سعر عيار 24

 وصل سعر عيار 24 الأعلي قيمة 8468 جنيهات للشراء و8411 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7763 جنيهات للشراء و 7710 جنيهات للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7410 جنيهات للشراء و 7360 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6351 جنيهًا للشراء و 6308 جنيهات للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 59.28 ألف جنيه للشراء و 58.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5021 دولارًأ للشراء و 2019 دولارًا للبيع.

سعر الذهب الان

الذهب في السوق العالمي

 ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 5180 دولارًا، مع اتجاه المستثمرين إلى الذهب للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، رغم استمرار التداولات دون مستوى 5200 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أبقى الطلب على الأصول الآمنة مرتفعًا. كما ساهم تراجع الزخم في عمليات شراء الدولار الأمريكي في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة.

سعر الذهب في السعودية

في المقابل، حدّت المخاوف المتعلقة بعودة الضغوط التضخمية من اتساع مكاسب الذهب، إذ تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على المعدن النفيس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

ترشيحاتنا

المتهم

طلب أجرة زيادة .. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بطاقات الدفع الإلكترونى

بطاقات الدفع الإلكتروني .. تفاصيل جديدة بشأن شخص متهم بالاحتيال على المواطنين

إصابة شاب في مشاجرة

بسبب خلافات الجيرة.. شاب يعتدي علي شقيقه بسلاح أبيض في المنوفية

بالصور

"بوجاتي" تُعيد إحياء نموذج نادر من فيرون ساهم في تحقيق رقم السرعة التاريخي |صور

بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون
بوجاتي فيرون

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏
سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

تانك 300
تانك 300
تانك 300

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد