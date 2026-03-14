سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-3-2026

شهد سعر المشغولات الذهبية ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 14-3-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتجتاح أسواق الذهب حالة من الترقب في بداية تداولات اليوم بعد استمرار تداعيات أحداث منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني .

بلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 7480 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8548 جنيهًا للشراء و 8491 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7836 جنيهًا 7784 جنيًها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 7480 جنيهًا للشراء و 7430 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6411 جنيهًا للشراء و 6368 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.84 ألف جنيه للشراء و 59.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5088 دولارات للشراء و 5087 دولارات للبيع.