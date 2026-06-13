تخصيص 50 مركز شباب بكفر الشيخ لبث مباريات كأس العالم 2026 .. صور

خصصت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ 50 مركز شباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين بالمدن والقرى عبر شاشات العرض المتاحة.



من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، باعتبارها نقطة تجمع واتصال حقيقية ومساحة مفتوحة تستوعب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين المواطنين، وجه وزير الشباب والرياضة بعرض مباريات كأس العالم بمراكز الشباب لمنح فرص متكافئة لمتابعة البطولة ومساندة منتخبنا الوطني.



تفتح مراكز شباب كفر الشيخ أبوابها لاستقبل الجمهور لمتابعة المباريات عبر شاشات العرض، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة طاهر الخولي معاون مدير المديرية للشباب وصبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومديري الإدارات الفرعية.

