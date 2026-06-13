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كونيه: مبابي لاعب عظيم ويريد الفوز بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونيه: مبابي لاعب عظيم ويريد الفوز بكأس العالم

مبابي
مبابي
قسم الرياضة

نفى مانو كونيه، لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي، وجود أي ضغوط على قائده كيليان مبابي، وذلك قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء، مؤكدًا على سجل المهاجم الحافل بالإنجازات على أكبر المسارح الكروية.

وكان مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، قد أصبح أول لاعب منذ عام 1966 يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم، وذلك في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر، إلا أن فوز الأرجنتين بركلات الترجيح حرم فرنسا من تحقيق اللقب.

كان في قمة تألقه الموسم الماضي، حيث سجل 42 هدفًا وصنع سبعة أهداف في 44 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد، لكنه لم يحقق أي لقب كبير.

صرّح كونيه للصحفيين يوم السبت "المزيد من الضغط؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "مبابي لاعب عظيم حقًا، لطالما كان على قدر المسؤولية، سواء مع المنتخب الوطني أو ناديه. نعلم أنه دائمًا ما يتألق في كأس العالم. إنه يريد الفوز بها. إنه قائدنا، وسيحقق إنجازات عظيمة. لا شك في ذلك."

يتمتع المنتخب الفرنسي بتشكيلة هجومية قوية، حيث ينضم إلى مبابي كل من عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية، ومايكل أوليس، وديزيريه دو، وغيرهم.

وأشار لاعب الوسط وارن زائير-إيمري إلى وفرة المواهب في الفريق.

فقال "يتمتع ديمبيلي بحرية فعل ما يشاء تقريبًا - الانطلاق من الأطراف، والتقدم للأمام، وغير ذلك. إنه لاعب ذو إمكانيات استثنائية. بإمكانه فعل كل شيء: التمرير، والمراوغة، والتسجيل"،.

وواصل: "عندما يكون لديك لاعبون مثل ديمبيلي، وأوليس، وكيليان، وماركوس تورام... فهم يتمتعون بإمكانيات استثنائية. علينا استغلال ذلك والتأكد من أن كل شيء يعمل بتناغم تام لنحصل على أفضل فريق ممكن."

أرقام إيمري

سجّل زاير-إيمري ثلاثة أهداف وقدّم خمسة تمريرات حاسمة في 54 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، في ظلّ المنافسة الشديدة على المراكز في تشكيلة مليئة بالجودة على مستوى النادي والمنتخب.

كونيه مبابي كأس العالم

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