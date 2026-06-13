بلطجية المعمورة في قبضة الأمن.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بأسلحة بيضاء في منطقة المعمورة بالإسكندرية.

وأوضحت أنه أمكن تحديد القائمة على النشر (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبسؤالها؛ قررت أنه بتاريخ 10 يونيو الجاري، وحال تواجدها بشرفة منزلها؛ شاهدت 3 أشخاص "يحملون أسلحة بيضاء"، فقامت بتصويرهم، وحال ملاحظتهم ذلك؛ تعدوا عليها بالسب.

وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة القسم)، وضبط بحوزتهم (الأسلحة الأبيضاء "الظاهرة بمقطع الفيديو").

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ بقصد الاستعراض وفرض البلطجة في المنطقة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.