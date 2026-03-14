أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14مارس 2026

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14 مارس 2026 تحركات متفاوتة داخل أسواق الصاغة، بالتزامن مع متابعة المستثمري والمستهلكين لحركة المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24 : 613.50 درهم

عيار 22: 568.25 درهم

عيار 21: 544.75 درهم

عيار 18: 467.00 درهم

أسعار الذهب الأخرى في السوق الإماراتي

الجنيه الذهب: 4,358.00 درهم

الأونصة بالدرهم الإماراتي: 19,082.00 درهم

الأونصة بالدولار الأمريكي: 5,108.82 دولار

نصاب الزكاة على الذهب نصاب الزكاة (85 جرام من عيار 24): 52,147.50 درهم

وتواصل أسواق الذهب في الإمارات متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، في ظل الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك، خاصة مع ارتباط الأسعار المحلية بتغيرات سعر الأونصة في الأسواق العالمية.