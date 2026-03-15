أين ذهب إنرامو بعد إنهاء أحلام الأهلي في موقعة الترجي 2010

تتجدد لقاءات الأهلي ضد الترجي التونسي وتحمل معها مشاهد وذكريات لا تنسى على مدار تاريخ المواجهات بينهما باعتبار اللقاء أحد أقوى الديربيات العربية.

ويستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وتعود أبرز ذكريات جماهير الأهلي لمباراة الترجي التونسي والتي خسرها الأحمر بخطأ تحكيمي فادح حينما سجل النيجيري مايكل إنرامو هدف فوز الفريق التونسي باليد

في لقطة شاهدها العالم أجمع إلا حكام المباراة بقيادة الغاني لامبتي واحتسبها هدف وأضاع على الأهلي تحقيق لقب البطولة.

ويتسائل الجمهور عن إنرامو حاليا بعد 16 سنة من موقعة اليد التي منحت فريقه الترجي التونسي لقب البطولة على حساب الأهلي.

منذ عام 2010 وبعدم ترك إنرامو الترجي التونسي انتقل بين عدة فرق في الدوري التركي أبرزها بيشكتاش وسيفاسبور وخاض تجربة في السعودية مع فريق الاتفاق السعودي وعاد للترجي من جديد في 2017 قبل أن ينتقل لفريق أوكاترك التركي ويعتزل كرة القدم في 2019.

إنرامو توجه بعد ذلك للتدريب حيث فتح أكاديمية لكرة القدم في بلاده بجانب التدريب في بعض الأكاديميات التركية