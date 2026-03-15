شبح الموسم الصفري يرعب الأهلي قبل لقاء الترجي التونسي

يواجه النادي الأهلي شبح الموسم الصفري والخروج بدون تحقيق بطولات خلال الفترة الحالية بعد وداع بطولتين من أصل 4 يشارك فيهم بصفة أساسية.

وخرج الأهلي من بطولة كأس مصر على يد فريق وي كما ودع بطولة كأس عاصمة مصر والتى خاضها بفريق الناشئين.

ويعانى الأهلي من النتائج السلبية خلال الفترة الماضية أخرها كان الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف في بطولة الدوري.

تراجع الأهلي قليلا عن المنافسة على لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي حيث يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب وهو ما ينذر بخطر كبير حال استمر شكل الترتيب هكذا حتى نهاية الموسم.

وفي حال استمر الأهلي في المركز الثالث، بالتالي لن يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويدخل الأهلي مباراة الترجي التونسي وهو معبئ بالضغوطات من كافة الجوانب سواء الموسم الصفري الذي يلاحقه أو الجماهير الرافضة لشكل وأداء اللاعبين.

ووسط طلبات قوية بضرورة إجراء تغيير فني برحيل الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق بعد النتائج السلبية وسوء المستوى الذي قدمه طوال الفترة الماضية.

وتزداد حدة مباراة الأهلي والترجي حينما يدخل الفريق التونسي للثأر من خسارته لنهائي 2024 أمام الاحمر في دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس مواجهة عربية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

وتقام مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم الأحد 15 مارس 2026، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للجماهير متابعة هذه القمة العربية المرتقبة بكل تفاصيلها لحظة بلحظة.