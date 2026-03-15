الأهلي يصطدم بـ بتروجت في الجولة الرابعة من نهائيات سوبر رجال الطائرة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام بتروجت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على صالة صالة الدكتور حسن مصطفى، في لقاء يسعى خلاله الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وتشهد منافسات الدور النهائي مشاركة 8 فرق تأهلت إلى هذه المرحلة، وهي الأهلي، ونادي الزمالك، وبتروجت، وسبورتنج، والطيران، والقناة، والجزيرة، والاتحاد السكندري.

وتقام المرحلة النهائية من البطولة بنظام دوري من دور واحد على مدار سبع جولات، حيث يتم حسم لقب البطولة لصالح الفريق الذي يتصدر جدول الترتيب في ختام المنافسات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الخامسة مع الاتحاد السكندري غدًا، الاثنين، على صالة الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، قبل أن يواجه الطيران في الجولة السادسة يوم 24 مارس، ويختتم مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام الزمالك في الجولة السابعة يوم 25 مارس.