ناردين جرس لاعبة وادي دجلة تتأهل إلى نهائي لبطولة أسبوع الإسكواش للسيدات 2026
وفاة الأنبا مكسيموس يوحنا الأول وتشييع جثمانه اليوم بالمقطم
صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. تقارير عن إصابات وأضرار في وسط المدينة
مصر تدعم الأشقاء.. وزير الخارجية يبدأ جولة تنسيق وتشاور وتضامن مع دول الخليج
المملكة المتحدة: ندرس إمكانية الكشف عن الألغام في مضيق هرمز وإزالتها
الشيخ محمد بن زايد يحتفل بـيوم الطفل الإماراتي: سلامة وسعادة أطفالنا أولوية قصوى
إسرائيل تحدد موعدا محتملا لإنهاء الحرب ضد إيران
كسوف حير العلماء 27 قرنا.. كشف أحد أقدم ألغاز الشمس
22% عائد شهري في السنة الأولى.. شهادة البنك الأهلي البلاتينية تغير قواعد الادخار
القبض على سيدتين تعديا على بعضهما بالضرب في الشرقية
دبلوماسيون : خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية يؤكد أهمية التماسك الوطني في مواجهة التحديات
60 مليار دولار أرباحا محتملة لشركات النفط الأمريكية مع استمرار ارتفاع أسعار الخام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوة جديدة نحو الحلم.. ماذا يحتاج أرسنال لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

ارسنال
ارسنال

اقترب أرسنال خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004 بعدما واصل نتائجه القوية بالفوز على إيفرتون بثنائية نظيفة مستفيدًا في الوقت نفسه من تعثر مطارده المباشر مانشستر سيتي بالتعادل أمام وست هام يونايتد بنتيجة 1-1.

بهذه النتائج رفع أرسنال رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب موسعًا الفارق إلى 9 نقاط عن مانشستر سيتي ليقترب الفريق اللندني من استعادة اللقب الذي حققه للمرة الأخيرة في موسم "اللا هزيمة" التاريخي.

لكن رغم هذا التقدم المريح فإن الصراع على اللقب لم يُحسم رسميًا بعد في ظل تبقي عدة مباريات حاسمة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

الحسابات الرقمية.. ماذا يحتاج أرسنال؟

مع تبقي 7 مباريات فقط لأرسنال في الدوري تشير الحسابات الرقمية إلى أن الفريق يحتاج إلى 16 نقطة من أصل 21 ممكنة لضمان التتويج رسميًا باللقب دون النظر إلى نتائج المنافسين.

وبلغة الأرقام يمكن للجانرز تحقيق ذلك من خلال:

الفوز في 5 مباريات

التعادل في مباراة واحدة

مع إمكانية خسارة لقاء واحد

بهذه الحصيلة سيصل أرسنال إلى النقطة 86 وهو رصيد يصعب على مانشستر سيتي تجاوزه حتى لو فاز بكل مبارياته المتبقية.

مواجهة السيتي.. المباراة المصيرية

تظل المباراة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي في ملعب الاتحاد هي النقطة الأكثر تأثيرًا في سباق اللقب.

وفي حال فوز أرسنال على السيتي قد يكتفي الفريق بحصد نحو 10 نقاط فقط من المباريات المتبقية ليحسم اللقب.

وفى حالة التعادل سيحتاج أرسنال إلى نحو 13 نقطة .. أما فى حالة الخسارة قد تعيد الصراع إلى نقطة أكثر تعقيدًا خاصة مع امتلاك السيتي مباراة مؤجلة.

لذلك تبدو مواجهة الفريقين بمثابة نهائي مبكر للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

جدول المباريات المتبقية لأرسنال

يخوض أرسنال سبع مباريات حاسمة حتى نهاية الموسم أمام:

بورنموث

مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد

فولهام

وست هام يونايتد

بيرنلي

كريستال بالاس

ويبدو الجدول متوازنًا نسبيًا لكنه يتضمن مواجهات صعبة أمام فرق تمتلك دوافع قوية سواء في صراع المراكز الأوروبية أو الهروب من الهبوط.

تعثر السيتي يمنح أرسنال دفعة إضافية

تعادل مانشستر سيتي مع وست هام كشف بعض المشكلات التي يعاني منها فريق المدرب بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة خاصة في الجانب الهجومي.

كما يمر هداف الفريق إيرلينج هالاند بفترة تراجع نسبي بعدما فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي وهو أمر نادر بالنسبة للمهاجم النرويجي الذي اعتاد قيادة هجوم السيتي تهديفيًا.

هذا التراجع قد يمنح أرسنال فرصة ذهبية للحفاظ على تقدمه في الصدارة حتى نهاية الموسم.

حلم يعود بعد عقدين

منذ لقب موسم 2003-2004 التاريخي الذي حققه الفريق دون أي هزيمة ينتظر جمهور أرسنال عودة لقب الدوري الإنجليزي إلى ملعب الإمارات.

واليوم ومع تبقي سبع مباريات فقط يبدو الفريق أقرب من أي وقت مضى لتحقيق الحلم لكن الطريق لا يزال يتطلب تركيزًا كاملاً في الأمتار الأخيرة من الموسم.

