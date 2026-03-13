إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة غرامة مالية قدرها 70 ألف جنيه إسترليني، على بيدرو نيتو مهاجم تشيلسي وإيقافه مباراة واحدة، بعد طرده بسبب سوء التصرف خلال الخسارة أمام أرسنال في الدوري الممتاز هذا الشهر.

وتلقى نيتو إنذارين في غضون ثلاث دقائق، الأول لاعتراضه على هدف أرسنال والثاني بسبب مخالفة على جابرييل مارتينيلي، خلال هزيمة فريقه 2-1 أمام متصدر الدوري.

وقال الاتحاد الإنجليزي: "يُدعى أن اللاعب تصرف بطريقة غير لائقة بعدم مغادرته الملعب على الفور و/أو استخدام كلمات مسيئة تجاه حكم/حكام المباراة عقب طرده في الدقيقة 70".

وهذا الطرد التاسع للاعبي تشيلسي هذا الموسم في كافة المسابقات، واعترف نيتو بالاتهام الموجه له وسيغيب عن مباراة نيوكاسل يونايتد غدا السبت.

ويواجه الجناح البرتغالي إجراءات انضباطية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد دفعه أحد جامعي الكرات خلال خسارة فريقه 5-2 أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.