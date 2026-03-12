قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
رياضة

خماسية مثيرة.. باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

حمزة شعيب

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2026.

وبدأ الفريق الباريسي المباراة بقوة، حيث افتتح برادلي باركولا التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان تفوقه، بعدما سجل فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة 74، بينما عزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بإحراز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 86 و93 من عمر اللقاء.

على الجانب الآخر، سجل تشيلسي هدفه الأول عن طريق مالو جوستو في الدقيقة 28، قبل أن يقلص إنزو فرنانديز الفارق بإحراز الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 57.

وبهذا الانتصار الكبير، وضع باريس سان جيرمان قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، قبل مواجهة الإياب المقررة يوم 17 مارس على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

وحملت المواجهة طابعًا ثأريًا بين الفريقين، إذ تعد الأولى منذ نهائي كأس العالم للأندية 2025، عندما تمكن تشيلسي من الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق الباريسي في اللقاء الذي أقيم بالولايات المتحدة.

وكان باريس سان جيرمان قد بلغ هذا الدور بعد تخطيه مواجهة قوية أمام موناكو في الملحق المؤهل إلى دور الـ16، حيث حسم التأهل بنتيجة إجمالية 5-4 عقب تعادل مثير في لقاء الإياب بالعاصمة الفرنسية.

وعلى المستوى المحلي، يعاني الفريق الباريسي من تذبذب في نتائجه خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على لوهافر بهدف دون رد، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام موناكو بنتيجة 3-1، ما قلص الفارق مع ملاحقه لانس في صدارة الدوري إلى نقطة واحدة فقط.

باريس سان جيرمان تشيلسي دوري أبطال أوروبا

