أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، الذي ناقش تداعيات الحرب على المنطقة بحضور عدد من الوزراء وقيادات الأحزاب المصرية، أن مصر تمثل رمانة ميزان المنطقة، مشددًا على دعمهم الكامل للدولة المصرية ورؤيتها في مواجهة التحديات والاضطرابات الإقليمية.

وأشار أبو العينين إلى أن المشكلات المستوردة من الخارج تتكرر كل عامين، بدءًا من أزمة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم أحداث غزة، وصولًا إلى التوترات الحالية مع إيران، لافتًا إلى أن بعض الدول، مثل إسرائيل، تتحدث عن "حرب أبدية" وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وأوضح أن الوضع الراهن يستدعي استراتيجية جديدة من نوع مختلف لتعظيم القيمة المضافة لمصر، مؤكدًا أن كل حسابات الخليج ستتغير بعد هذه الحرب. وأضاف أن العالم يركز اليوم على المراكز الصناعية المتخصصة والطاقة التقليدية والمتجددة، وأن هذه الفترة تمثل فرصة جيدة لمصر للاستفادة من موقعها الجغرافي وتلبية متطلبات المرحلة.



واختتم أبو العينين حديثه بالتأكيد على أن الخطوة الأولى نحو التصدير تبدأ بالإنتاج، والإنتاج يبدأ بالاستثمار، داعيًا إلى وضع خطة وطنية استراتيجية شاملة وجديدة تلبي احتياجات مصر وتعزز دورها الإقليمي في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.