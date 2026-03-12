رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات الخارجية والداخلية ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات

أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن الدولة تدرك تمامًا حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة، مشيرًا إلى أن أي قرارات تتعلق بتحريك أسعار الوقود تأتي في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح العطيفي في تصريح صحفي له أن تحريك أسعار الوقود ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن الأوضاع العالمية تفرض بعض الاجراءات، مشيراً إلى أن هذا القرار تبعه قرارات حكومية بترشيد نفقات الوزارات أيضا.

وشدد رئيس برلمانية حماة الوطن على أهمية أن يصاحب هذه الإجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال برامج الدعم المختلفة وهو ما ستبدأ الحكومة بالعمل عليه ومنه تحريك وضع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا من التكاتف بين الحكومة والبرلمان وكافة القوى الوطنية، لضمان عبور التحديات الاقتصادية بأقل قدر ممكن من التأثير على المواطن، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعمل على متابعة تداعيات هذه القرارات و نقل نبض الشارع للحكومة بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.