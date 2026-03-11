خالد عبدالغفار: قوة الدول تختبر وقت الأزمات.. ومصر نجحت في إدارة التحديات الصحية بكفاءة

أكد خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن قدرة الدول الحقيقية تُقاس بمدى قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت كفاءة واضحة في إدارة التحديات الصحية خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير الصحة أن الدولة نجحت في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا بأقل خسائر ممكنة، وذلك بفضل توجيهات عبد الفتاح السيسي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة، ما ساهم في عبور الأزمة بكفاءة مقارنة بالعديد من الدول.

وأضاف عبدالغفار أن قطاع الصحة واجه أيضًا تحديات كبيرة خلال أزمة نقص العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن القطاع كان يحتاج إلى نحو 300 مليون دولار شهريًا لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المنظومة الصحية.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع أحمد كجوك وزير المالية لوضع آليات واضحة لتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والاستهلاكات الطبية، مؤكدًا أنه تم بالفعل توفير هذه الاحتياجات لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون تأثر.

وشدد وزير الصحة على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والوقاية، موضحًا أن هناك تعاونًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.