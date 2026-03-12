قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد

محمد الشناوى
محمد الشناوى
رباب الهواري

أثارت رنا أحمد، إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة النادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل بعد إعلانها زواجها سرًا من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وكشفت رنا عبر خاصية “الاستوري” على حسابها بموقع إنستجرام أنها ظلت صامتة لفترة طويلة احترامًا لنفسها، رغم تعرضها لهجوم وتعليقات سلبية من المتابعين. وأكدت أن العلاقة بينها وبين الشناوي لم تكن مجرد معرفة عابرة، بل وصلت – حسب قولها – إلى ارتباط وزواج سري.

وأشارت إلى أن شخصًا يُدعى كريم رزق الله كان شاهدًا على هذا الزواج وعلى تفاصيل العلاقة، مؤكدة أنها وافقت على استمرار الأمر في السر بعدما وعدها الشناوي بإعلان الزواج رسميًا بعد فترة.

اتهامات بالضغط ومحاولة إسكاتها

وفي تفاصيل أخرى، ذكرت رنا أحمد أن الأمور تغيرت لاحقًا، حيث تعرضت لضغوط – على حد وصفها – من أجل عدم الحديث عن الموضوع. وأضافت أنها حين لوّحت بكشف الحقيقة، تم تهديدها برفع قضية تشهير ضدها.

كما ادعت أن كريم رزق الله، المدير السابق للسوشيال ميديا بالنادي الأهلي، تواصل معها وعرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل التزام الصمت وعدم الحديث عن القضية.

وأكدت أنها تحتفظ برسائل ومحادثات عبر إنستجرام وواتساب قالت إنها تثبت صحة روايتها، مشيرة إلى استعدادها لنشر هذه الأدلة أو تقديمها عبر المسار القانوني إذا تطلب الأمر ذلك.

كريم رزق الله ينفي الرواية

من جانبه، خرج كريم رزق الله للرد على تلك الاتهامات، مؤكدًا أن القصة مختلفة تمامًا عما تم تداوله. وأوضح أن الحساب الذي نشر هذه الادعاءات تم إنشاؤه في منتصف عام 2025، وبدأ صاحبه بنشر تلميحات وصور مفبركة تجمعه مع الشناوي، ما أدى إلى انتشار القصة ووصول الحساب إلى نحو 50 ألف متابع.

وأشار رزق الله إلى أنه تواصل مع صاحبة الحساب بشكل ودي ونصحها بعدم نشر صور مفبركة قد تضر بسمعة اللاعب، مؤكدًا أنه طالبها فقط بالتوقف عن هذه الممارسات احترامًا للشناوي وزوجها الحالي، بعدما أكدت له أنها متزوجة.

إجراءات قانونية مرتقبة

وفي ختام تصريحاته، شدد كريم رزق الله على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة، مؤكدًا أن الهدف هو حماية سمعة اللاعب ووقف تداول الصور والمعلومات غير الصحيحة.

وبينما تستمر حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى الحسم النهائي لهذه القضية مرهونًا بما ستكشفه التحقيقات أو ما قد يتم تقديمه من أدلة عبر الجهات القانونية المختصة

محمد الشناوى الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| نظير عياد: صداقة الرسول وسيدنا أبو بكر كانت نموذجا فريدا في الإخلاص والوفاء.. الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة

مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل

لتر البنزين في بروكسل وصل 2 يورو.. مجدي يوسف: قد تتوقف الحياة في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان

أسامة كبير: ندين اعتداءات إيران على الدول العربية الشقيقة

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد