الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مسابقة فنية وندوة توعوية.. فعاليات طلابية مميزة بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية ببني سويف | صور

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز مشاركة الطلاب في الحياة الجامعية، نظّمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية عددًا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، حيث شهدت الكلية تنظيم 8 فعاليات وأنشطة طلابية خلال أسبوع واحد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، وإشراف الأستاذ الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن.

وجاءت هذه الفعاليات تحت الإشراف التنفيذي للأستاذ الدكتور أحمد فاروق إلياس، وبمشاركة فعّالة من طلاب الأسرة، في إطار حرص الجامعة على دعم العمل الطلابي وتنمية قدرات الطلاب في مختلف المجالات.

وشهد الأسبوع عددًا من الفعاليات المتنوعة، حيث انطلقت الأنشطة يوم الأحد بتنظيم بداية ورشة عمل حول المشكلات الاجتماعية لأطفال التخاطب، إلى جانب المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية.

كما استمرت الأنشطة يوم الإثنين من خلال استكمال فعاليات ورشة التخاطب، وما تضمنته من مناقشات علمية وتدريبية حول الجوانب الاجتماعية المرتبطة بهذه الفئة من الأطفال.

وفي يوم الثلاثاء شارك طلاب الأسرة في استقبال الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، خلال زيارته للكلية، في أجواء عكست روح الانتماء والتفاعل الإيجابي لدى الطلاب، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية.

أما يوم الأربعاء، فقد شهد تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة، من بينها مسابقة «أجمل لوحة رمضانية»، التي أتاحت الفرصة للطلاب لإبراز مواهبهم الفنية، إلى جانب ختام ورشة التخاطب، وتنظيم ندوة توعوية حول مناهضة العنف، فضلًا عن الاحتفال باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية في أجواء طلابية مميزة.

وأعرب الأستاذ الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن، عميد الكلية، عن خالص تقديره لجهود طلاب أسرة «طلاب من أجل مصر»، وما يبذلونه من عمل متميز في تنظيم الأنشطة والفعاليات داخل الكلية، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس روح الانتماء والمسؤولية لدى الطلاب وحرصهم على المشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعهم الجامعي.

كما أكد عميد الكلية أن أسرة «طلاب من أجل مصر» تمثل نموذجًا مهمًا للعمل الطلابي المنظم داخل الجامعة، لما تقوم به من دور فعّال في دعم الأنشطة المختلفة والمبادرات الطلابية، والمساهمة في نشر الوعي بين الطلاب وتعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي، بما يتماشى مع رؤية جامعة بني سويف في إعداد كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع.

وأشاد عميد الكلية بالدعم والتعاون المستمر من الأستاذ الدكتور فضل محمد أحمد، والأستاذ الدكتور محمد سعد الشربيني، مؤكدًا حرص قطاعي شؤون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة على دعم ومشاركة أسرة «طلاب من أجل مصر» في تنظيم وتنفيذ مختلف الفعاليات والأنشطة الطلابية، بما يسهم في إنجاح البرامج والأنشطة التي تنظمها الكلية.

وأشار كذلك إلى الدعم الكامل الذي تقدمه إدارة الكلية لأنشطة أسرة «طلاب من أجل مصر»، مؤكدًا حرص الكلية على توفير جميع سبل الدعم للأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم القيادية والتنظيمية، بما يعزز دورهم الإيجابي داخل المجتمع الجامعي ويشجعهم على المزيد من العطاء والمشاركة الفعّالة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الجامعة على تنشيط الحياة الجامعية وفتح آفاق واسعة أمام الطلاب لممارسة مختلف الأنشطة التي تسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، بما ينعكس إيجابيًا على تكوين شخصية الطالب الجامعي المتكاملة علميًا وثقافيًا ومجتمعيًا.

وتواصل أسرة «طلاب من أجل مصر» دورها الفاعل داخل الكلية من خلال تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الطلاب، بما يسهم في خلق بيئة جامعية إيجابية تدعم الإبداع والمبادرة والمشاركة المجتمعية.


 

بني سويف جامعة بني سويف كلية الخدمة الاجتماعية

