الخارجية الإماراتية: الاعتداءات الايرانية تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة أن الاعتداء أسفر عن أضرار في عدد من خزانات الوقود بالميناء.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي إن هذه الهجمات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، مجددة تضامنها الكامل مع سلطنة عُمان ودعمها لكل الإجراءات التي تحمي أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحافظ على استقرارها.



من جهتها، أفادت مصادر أمنية عُمانية بإسقاط عدة طائرات مسيّرة، بينما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأكدت السلطات العُمانية استمرار جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة لضمان سلامة المنشآت والمواطنين.