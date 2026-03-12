قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

ويتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويتوقع الخبراء كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 22 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 24 10

السويس 23 11

العريش 21 11

رفح 21 12

رأس سدر 22 10

نخل 23 07

كاترين 18 06

الطور 24 11

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 14

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 12

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 22 13

رأس غارب 24 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 16

حلايب 25 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 29 14

جبل علبة 29 14

رأس حدربة 25 17

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 12

أسيوط 27 12

سوهاج 28 13

قنا 30 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 17

الوادي الجديد 33 15

أبوسمبل 32 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 23

المدينة 31 19

الرياض 24 17

المنامة 23 19

أبوظبي 28 21

الدوحة 25 19

الكويت 22 14

دمشق 19 07

بيروت 20 16

عمان 17 06

القدس 18 07

غزة 20 11

بغداد 23 13

مسقط 27 24

صنعاء 25 09

الخرطوم 37 22

طرابلس 19 14

تونس 20 11

الجزائر 16 08

الرباط 21 07

نواكشوط 30 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 01-

إسطنبول 14 05

إسلام آباد 24 14

نيودلهي 35 21

جاكرتا 33 23

بكين 14 01-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 12 04

أثينا 17 05

روما 18 08

باريس 14 05

مدريد 17 05

برلين 15 04

لندن 13 07

مونتريال 08 06-

موسكو 09 00

نيويورك 16 10

واشنطن 23 10

أديس أبابا 22 13

الأرصاد طقس بارد شبورة مائية أمطار الخبراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

ترشيحاتنا

أكاديمية البحث العلمي

التعليم العالي: أكاديمية البحث العلمي تقود شراكة مصرية إيطالية لدعم الابتكار بالقطاع الزراعي

جولة ميدانية في زراعات القمح

فريق من البحوث الزراعية يتفقد زراعات القمح في توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد

المستشارة أمل عمار تجتمع بنائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين

المستشارة أمل عمار تجتمع بنائبة رئيس اتحاد نساء عموم الصين لبحث التعاون

بالصور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

بعد إعلان زواجها من محمد الشناوي.. 10 صور لـ رنا أحمد

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي

سعر هيونداي كوبيه 2005 المستعملة

هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏

سنحول المحنة إلى منحة.. أبو العينين يضع خريطة استراتيجية لتوطين الصناعات وتحويل تداعيات الحرب لفرص اقتصادية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد