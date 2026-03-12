تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا.

ويتوقع الخبراء ظهور شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويتوقع الخبراء كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 22 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 24 10

السويس 23 11

العريش 21 11

رفح 21 12

رأس سدر 22 10

نخل 23 07

كاترين 18 06

الطور 24 11

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 14

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 12

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 22 13

رأس غارب 24 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 16

حلايب 25 16

أبو رماد 28 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 29 14

جبل علبة 29 14

رأس حدربة 25 17

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 12

أسيوط 27 12

سوهاج 28 13

قنا 30 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 17

الوادي الجديد 33 15

أبوسمبل 32 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 23

المدينة 31 19

الرياض 24 17

المنامة 23 19

أبوظبي 28 21

الدوحة 25 19

الكويت 22 14

دمشق 19 07

بيروت 20 16

عمان 17 06

القدس 18 07

غزة 20 11

بغداد 23 13

مسقط 27 24

صنعاء 25 09

الخرطوم 37 22

طرابلس 19 14

تونس 20 11

الجزائر 16 08

الرباط 21 07

نواكشوط 30 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 01-

إسطنبول 14 05

إسلام آباد 24 14

نيودلهي 35 21

جاكرتا 33 23

بكين 14 01-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 12 04

أثينا 17 05

روما 18 08

باريس 14 05

مدريد 17 05

برلين 15 04

لندن 13 07

مونتريال 08 06-

موسكو 09 00

نيويورك 16 10

واشنطن 23 10

أديس أبابا 22 13