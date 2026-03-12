قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية قفزة جديدة فى أسعارها ، وذلك رغم انخفاض أسعار الكتاكيت حوالى 10 جنيهات حيث وصل ل 20 جنيها بعد أن كانت ب 30 جنيها إلا أنها مازالت مرتفعة .


ويقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 105 جنيهات بالمزرعة بعدما وصل إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 15  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 120 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 115 جنيها بعدما كان سعرها 100 جنيهات  وتصل للمستهلك 130  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 250 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهات.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


من جانبه ،أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه حاليا هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن، نظرا لأننا فى موسم رمضان وزيادة الاستهلاك بنسبة 35% عن الطبيعي، مشيرا إلى أن الدواجن والبيض يعتبروا سلع حية وعلى حسب العرض والطلب.

وأضاف خلال تصريحات له، أن الإنتاج فى الدواجن كبير، ولكن الأداء فى المزارع خلال الشتاء يكون متراجع والتدفئة تكون عالية، وجزء كبير جدا فى حدوث خسائر لبعض المربين أو جزء كبير جدا من منتصف 2025 حتي ديسمبر 2025.

وتابع: “الدواجن عرض وطلب، ويمكن بعد الجو ما يدفي قليلا تنخفض الأسعار، وفيما يخص الإستيراد يكون تكلفته أكثر من المحلي، والأساس لدينا هو الإنتاج والحفاظ على المربين، ونتمني إنتظام الإنتاج والأداء فى المزارع لأن هذا سينعكس على المواطن”.

الدواجن أسعار الدواجن الكتاكيت أسعار الدواجن اليوم البانيه

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
رنا احمد ومحمد الشناوي
هيونداي كوبيه ‏‏موديل 2005‏‏‏‏‏
