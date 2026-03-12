محمد إسماعيل: إنبي استحق الفوز على الزمالك ومكافآت تنتظر اللاعبين

أكد محمد إسماعيل المشرف العام على الكرة بنادي إنبي أن فريقه استحق الفوز على نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن أداء اللاعبين كان مميزًا وأثمر عن النقاط الثلاث.

وقال إسماعيل في مدخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، إنه سيتم صرف مكافآت خاصة للاعبي إنبي تقديرًا للفوز المهم على الزمالك، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية تأتي نتيجة العمل الجماعي والتحضير النفسي الجيد.

وأشار إسماعيل إلى أن دور الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل في إعداد اللاعبين نفسيًا قبل المواجهة، ما ساعد الفريق على تقديم أداء قوي ومواجهة الضغط بثقة كبيرة.

كما أشاد إسماعيل بموقف محمود كهربا خلال المباراة، بعد تدخله بشكل صحيح لحل أزمة مع أحد لاعبي الزمالك مع لاعب فريقه، موضحًا أن كهربا ملتزم جدًا مع الفريق منذ انضمامه ويتميز بالروح الرياضية.

وعن تصريحات رئيس النادي أيمن الشريعي قبل مواجهة الزمالك، قال إسماعيل: "نجح في مخادعة الجميع، وكانت تصريحاته صائبة، حيث أقنع الكل بأن الزمالك يمر ببعض المشاكل قبل المباراة، وهو ما ساعد في تحفيز اللاعبين نفسيًا".