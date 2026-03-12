رضا عبد العال: إنبي استحق الفوز على الزمالك وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة



علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة الزمالك وإنبي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز ، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء 11 مارس 2026.

وحقق فريق إنبي فوزاً ثميناً على الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد العجوز من ركلة جزاء ، وذلك في ختام منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز على ستاد المقاولون العرب.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:



إنبي قدم آداءً مميزاً أمام الزمالك واستحق الفوز بالمباراة ، وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة وتسجيل عدد أكبر من الأهداف لولا سوء أرضية ملعب المقاولون العرب التي لا تصلح نهائياً لاستضافة المباريات ولابد من إعادة تطويرها.

وأضاف: إنبي كان الطرف الأفضل في المباراة وأهدر العديد من الفرص المحققة على مرمى مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك ، بالإضافة إلى إهدار ركلة جزاء ، ونجح حمزة الجمل المدير الفني للفريق في إغلاق مفاتيح لعب الأبيض.