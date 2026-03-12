أخبار قنا.. المحافظ يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق..وصول 42 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يتابع منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر مركز الطوارئ، ويجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق، وصول 42 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة لتوزيعها على المستحقين، كما أجرى المحافظجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية بسوق السهاريج، يستجيب لشكوى مواطن ويغرم سائقًا خالف تعريفة الركوب، ويتابع تطبيق تعريفة الركوب ويشدد على الالتزام بتطبيق القانون، ومصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أولاد عمرو.





محافظ قنا يتابع منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر مركز الطوارئ



تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز في كافة المراكز والقرى، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في الأسعار.

واطلع محافظ قنا، من خلال شاشات السيطرة، على التقارير اللحظية التي ترصد حركة توزيع الاسطوانات من المستودعات الرئيسية، وصولًا إلى نقاط التوزيع الفرعية.





وصول 42 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة لتوزيعها على المستحقين بقنا



قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن المحافظة تسلمت 42 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة، كدفعة أولى من أصل 48 ألف كرتونة، مقدمة من القوات المسلحة، للبدء في توزيعها على الوحدات المحلية لتسليمها إلى المستحقين.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم توزيع الكراتين على المراكز بناء على الكشوف الواردة من التضامن الاجتماعي، والتي سيتم توزيعها بأسعار مخفضة، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة والمشاركة في تقديم الدعم اللامحدود للشعب المصري.





محافظ قنا يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق

اجتمع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بقيادات الغرفة التجارية، ومسؤولي هيئة سلامة الغذاء، وعدد من كبار التجار وممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التكاتف بين جميع الجهات والتجار وتوحيد الجهود، موجهاً بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية وكافة التجار، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.





محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية بسوق السهاريج

أجرى اللواء الدكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة، لعدد من الأسواق منها سوق السهاريج للخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بمدينة قنا، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة.

وحرص محافظ قنا، على الاستفسار عن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، واطلع على تنوع المعروضات التي تلبي احتياجات المواطنين بكميات وفيرة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا



لقى طالب مصرعه فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص أثناء استقلاله دراجة نارية بنطاق قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.





محافظ قنا يستجيب لشكوى مواطن ويغرم سائقًا خالف تعريفة الركوب

استجابت محافظة قنا، لشكوى أحد المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشأن قيام أحد السائقين برفع قيمة الأجرة وعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية.

وأصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إجراءات رادعة ضد أحد سائقي سيارات الأجرة، إثر ثبوت مخالفته لتعريفة الركوب المقررة، ووجه أجهزة المحافظة المعنية، بالتنسيق مع إدارة المواقف، لفحص الشكوى والتحقق من صحتها.





محافظ قنا يتابع تطبيق تعريفة الركوب ويشدد على الالتزام بتطبيق القانون

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مجمع مواقف مدينة قنا، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومنع التلاعب بالأسعار وعدم استغلال المواطنين أو المغالاة في الأجرة وتعريفة الركوب التي تم اعتمادها بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، مشددا على أهمية التواجد الميداني لجميع القيادات والأجهزة التنفيذية، ومديرو المواقف، والإدارات المرورية، وتفعيل الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين فوراً.

