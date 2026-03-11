مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى طالب مصرعه فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص أثناء استقلاله دراجة نارية بنطاق قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية، بعدما انقلبت به دراجة نارية يستقله بقرية أولاد عمرو" مسقط رأسه".

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.