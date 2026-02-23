مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى قنا الغربى

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل مدينة نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة نقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.