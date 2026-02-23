قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى قنا الغربى

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل مدينة نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة نقل المصابين إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

