ملابسات خلاف نجم الزمالك السابق مع حلمي طولان.. تفاصيل مثيرة

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال كواليس الخلاف الذي وقع بينه وبين المدرب حلمي طولان خلال الفترة التي شهدت إصابته وابتعاده عن الملاعب.



وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخلاف نشأ بعدما أجرى تصريحًا لإحدى الصحف أثناء غضبه نتيجة ابتعاده عن التمارين بعد الإصابة التي استمرت خمسة أشهر، وهو ما أساء تفسيره على أنه تهديد للنادي.



تابع: "لم أكن أهدد الفريق بأي شكل، لكن التصريح أُخذ في وقت غضب، وظهر بشكل أكبر مما كنت أقصده".



وأضاف أن التصريح أدى إلى توقيع عقوبات عليه، حيث تم إيقافه أسبوعين عن التمارين، في ظل وجود نجوم كبار مثل حازم إمام ومحمد صبري (رحمه الله) وخالد غندور، ما جعل المنافسة على المشاركة صعبة، خاصة أنه كان في بداية مشواره مع الفريق الأول بعمر 17 عامًا.



وأكد جمال أنه كان قائدًا للفريق مع اللاعبين الجدد، لكنه شعر أنه لم يحصل على مستحقاته المالية رغم توقيعه على عقود بيضاء، وهو ما زاد من إحباطه وأدى إلى اتخاذ قرار الرحيل عن الزمالك.



وأشار إلى أن تجربة الاحتراف في تركيا جاءت بدافع الحصول على مقابل مادي، لكنه فوجئ بأن الأموال كانت أقل بكثير مما توقع، وأن الوكيل المحلي استولى على جزء كبير منها، ما جعله يشعر بالغربة والإحباط، ليقرر العودة إلى مصر واستئناف مشواره مع الأندية المحلية بعد هذه التجربة الصعبة.



واختتم جمال حديثه بالتأكيد على صعوبة تلك الفترة في حياته المهنية، موضحًا أن ظروف التواصل في ذلك الوقت كانت محدودة جدًا مقارنة بالوسائل الحديثة مثل فيسبوك أو ماسنجر، مما زاد من صعوبة التعامل مع المواقف والمفاوضات الاحترافية في الخارج.

