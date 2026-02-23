قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية اللبناني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ويدعو حزب الله لتسليم سلاحه
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجم الزمالك السابق يستعيد ذكريات مونديال 1997: كنا قريبين من إنجاز تاريخي

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
محمود محسن

استعاد نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال واحدة من أبرز المحطات في مسيرته الكروية، متحدثًا عن مشاركة منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم للناشئين 1997، مؤكدًا أن الفريق كان قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي يُحسب للكرة المصرية.

وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنتخب دخل البطولة بروح معنوية مرتفعة بعدما تُوِّج بلقب بطولة إفريقيا قبلها بثلاثة أشهر فقط، وهو ما منح اللاعبين ثقة كبيرة في قدرتهم على المنافسة عالميًا. 


وأضاف أن الفريق كان يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين امتلكوا الانسجام والطموح، مشيرًا إلى أن الجميع كان يؤمن بإمكانية الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وأشار إلى أن مشوار المنتخب توقف في دور الثمانية عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0، موضحًا أن المواجهة كانت قوية أمام بطل أوروبا آنذاك، وأن التفاصيل الصغيرة لعبت دورًا حاسمًا في حسم النتيجة.


وأكد أن الأداء لم يكن سيئًا، بل إن المنتخب كان نِدًا قويًا، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف.

وشدد جمال على أن تلك اللحظة كانت من أصعب لحظات مسيرته، خاصة أن الطموحات كانت كبيرة بعد التتويج القاري، مضيفًا: «لو أُعيدت المباراة أكثر من مرة لما خسرنا، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، دائمًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تجربة مونديال 1997 ستظل علامة فارقة في حياته، لما حملته من مشاعر متباينة بين الحلم الكبير وخيبة الأمل، لكنها في الوقت ذاته شكلت محطة مهمة في نضجه الكروي والإنساني.
 

نادي الزمالك محمد جمال كأس العالم للناشئين بطولة إفريقيا اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد