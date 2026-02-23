نجم الزمالك السابق يستعيد ذكريات مونديال 1997: كنا قريبين من إنجاز تاريخي

استعاد نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال واحدة من أبرز المحطات في مسيرته الكروية، متحدثًا عن مشاركة منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم للناشئين 1997، مؤكدًا أن الفريق كان قريبًا من تحقيق إنجاز تاريخي يُحسب للكرة المصرية.

وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنتخب دخل البطولة بروح معنوية مرتفعة بعدما تُوِّج بلقب بطولة إفريقيا قبلها بثلاثة أشهر فقط، وهو ما منح اللاعبين ثقة كبيرة في قدرتهم على المنافسة عالميًا.



وأضاف أن الفريق كان يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين امتلكوا الانسجام والطموح، مشيرًا إلى أن الجميع كان يؤمن بإمكانية الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وأشار إلى أن مشوار المنتخب توقف في دور الثمانية عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0، موضحًا أن المواجهة كانت قوية أمام بطل أوروبا آنذاك، وأن التفاصيل الصغيرة لعبت دورًا حاسمًا في حسم النتيجة.



وأكد أن الأداء لم يكن سيئًا، بل إن المنتخب كان نِدًا قويًا، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف.

وشدد جمال على أن تلك اللحظة كانت من أصعب لحظات مسيرته، خاصة أن الطموحات كانت كبيرة بعد التتويج القاري، مضيفًا: «لو أُعيدت المباراة أكثر من مرة لما خسرنا، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، دائمًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تجربة مونديال 1997 ستظل علامة فارقة في حياته، لما حملته من مشاعر متباينة بين الحلم الكبير وخيبة الأمل، لكنها في الوقت ذاته شكلت محطة مهمة في نضجه الكروي والإنساني.

