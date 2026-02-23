من بين 400 لاعب| نجم الزمالك السابق يكشف كواليس انضمامه للفارس الأبيض

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن أبرز محطات ذكرياته الكروية، مؤكدًا أن لكل لاعب لحظات لا تُنسى، سواء كانت سعيدة أو مؤلمة.



وقال جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أسعد لحظات حياته تحققت يوم انضمامه إلى نادي الزمالك، واصفًا تلك اللحظة بأنها حلم عمر تحقق بعد معاناة طويلة: "الطريق لم يكن سهلًا، خضعت لاختبارات استمرت ثلاثة أشهر متواصلة، من نهاية مايو حتى نهاية أغسطس، وسط منافسة قوية."



وأوضح أنه في المرحلة النهائية من الاختبارات، والتي شارك فيها نحو 400 لاعب، تم اختياره مع لاعب آخر فقط، وهو الفنان الحالي أحمد فهمي، مشيرًا إلى أن الكابتن علي شرف الدين كان صاحب القرار الأخير في ضمه إلى براعم الزمالك.



أما عن الذكريات المؤلمة، فأكد جمال أن أصعب يوم في حياته كان يوم رحيله عن نادي الزمالك، واصفًا إياه بأنه من أكثر الأيام قسوة عليه نفسيًا.



كما استعاد لحظة الخروج من بطولة كأس العالم للناشئين عام 1997، بعدما توّج منتخب مصر ببطولة إفريقيا قبلها بثلاثة أشهر، لكنه ودع المونديال من دور الثمانية عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا، بطل أوروبا آنذاك، بنتيجة 2-0.



وأشار إلى أن المنتخب كان يمتلك فريقًا قويًا وكان قريبًا من تحقيق إنجاز أكبر، مؤكدًا أن المباراة لو أُعيدت أكثر من مرة لما خسروا، لكن كرة القدم تحمل دائمًا مفاجآت غير متوقعة.

