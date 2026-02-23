قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Xiaomi Pad 8 بشاشات مذهلة وأسعار منافسة.. ,موتورولا تطلق هاتفًا جديدًا إليك أهم المواصفات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ميزات وباقات جديدة.. شات جي بي تي يفاجئ مستخدميه فما القصة؟

تُشير التقارير إلى أن شركة OpenAI تُحضّر لإطلاق باقة اشتراك جديدة تُسمى ChatGPT Pro Lite، بسعر 100 دولار أمريكي شهريًا.

وقد اكتشف المطور تيبور بلاهو إشارات إلى هذه الباقة في شفرة واجهة المستخدم لتطبيق ChatGPT على الويب. 

ولم تُؤكد OpenAI هذه الباقة أو تُفصح عن تفاصيل حول تاريخ إطلاقها، إلا أن هذا الاكتشاف يُوحي بأن الشركة تعمل على سدّ فجوة في أسعار باقاتها.

شاومي تطلق سلسلة Xiaomi Pad 8 بشاشات مذهلة وأسعار منافس 

أكدت شركة شاومي إطلاق جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 8 عالميا يوم 28 فبراير 2026،  ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك السعر وتاريخ التوفر، خلال حفل الإطلاق 

ومن المتوقع أن يأتي جهاز لوحي ببطارية سعة 9200 مللي أمبير، وسيعمل بمعالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع. تم طرح هذه الشريحة في أكتوبر 2024، وهي موجهة للأجهزة المتميزة

 

قبل الإطلاق الرسمي.. تسريبات تكشف أهم مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

من المقرر أن تُعقد فعالية Unpacked القادمة من سامسونج في 25 فبراير، وكالعادة، تم تسريب معظم التفاصيل الرئيسية لهاتف Galaxy S26 Ultra على الإنترنت. 

وعلى الجانب الآخر يعد من الإضافات المميزة في الهاتف ما تسميه سامسونج "شاشة الخصوصية"، وتعمل هذه الميزة على تضييق زوايا الرؤية مباشرةً من خلال طبقة مخصصة فوق وحدات البكسل و عند تفعيلها، تبقى الشاشة واضحة عند النظر إليها مباشرةً، لكنها تصبح داكنة بشكل ملحوظ من الجوانب. عمليًا، وقد تكون هذه الميزة مفيدة لقراءة الرسائل أو استخدام تطبيقات البنوك في الأماكن العامة دون القلق من أعين المتطفلين.
 

ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تطلق هاتفًا جديدًا إليك أهم مواصفاتها

تداولت أنباء تفيد بأن هاتف Edge 70 Fusion سيكون أحدث هواتف موتورولا التي ستطرح في الأسواق. 

ومن المتوقع إطلاقه في أسواق متعددة، وقد تم مؤخرًا إطلاق صفحة الهاتف على موقع Flipkart؛ مما يوحي بإطلاق وشيك، على الرغم من أن الصفحة لم تكشف عن أي تفاصيل جوهرية. 

كما لم تؤكد الصفحة المحدثة بعض التفاصيل الإضافية حول الهاتف فحسب، بل أشارت أيضًا إلى موعد إطلاقه.

أخبار التكنولوجيا

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

