ميزات وباقات جديدة.. شات جي بي تي يفاجئ مستخدميه فما القصة؟

تُشير التقارير إلى أن شركة OpenAI تُحضّر لإطلاق باقة اشتراك جديدة تُسمى ChatGPT Pro Lite، بسعر 100 دولار أمريكي شهريًا. وقد اكتشف المطور تيبور بلاهو إشارات إلى هذه الباقة في شفرة واجهة المستخدم لتطبيق ChatGPT على الويب. لم تُؤكد OpenAI هذه الباقة أو تُفصح عن تفاصيل حول تاريخ إطلاقها، إلا أن هذا الاكتشاف يُوحي بأن الشركة تعمل على سدّ فجوة في أسعار باقاتها.

شات جي بي تي

شات جي بي تي

تقدم OpenAI حاليًا عدة باقات اشتراك، تشمل المجانية، وGo (بسعر 8 دولارات شهريًا)، وPlus (بسعر 20 دولارًا شهريًا)، وPro (بسعر 200 دولار شهريًا)، بالإضافة إلى باقات Team وBusiness وEnterprise. وقد انتقد العديد من المستخدمين الفارق الكبير بين باقتي Plus وPro، مما يترك المستخدمين المتقدمين دون خيار متوسط. ويمكن لباقة Pro Lite أن تسد هذه الفجوة من خلال استهداف المستقلين والباحثين والمطورين الذين يحتاجون إلى حصص استخدام أعلى ولكن لا يمكنهم تبرير سعر باقة Pro البالغ 200 دولار.



شات جي بي تي برو لايت



من المتوقع أن توفر الخطة الجديدة ميزات أكثر تطوراً من خطة Plus، ولكن بقدرات أقل من خطة Pro. تشير المراجع البرمجية إلى أن Pro Lite قد توفر من ثلاثة إلى خمسة أضعاف حصة استخدام نموذج الاستدلال العميق التي توفرها خطة Plus.

تأتي هذه الخطوة المحتملة في الوقت الذي تواجه فيه شركة OpenAI عامًا صعبًا في عام 2026. فعلى الرغم من تحقيقها إيرادات بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن الشركة تواجه خسارة سنوية متوقعة قدرها 14 مليار دولار بسبب ارتفاع تكاليف الحوسبة، مما يدفعها إلى البحث بشكل يائس عن شريان حياة تمويلي بقيمة 100 مليار دولار.

في غضون ذلك، تشتد المنافسة. يستحوذ جهاز Gemini 3 الآن على أكثر من 20% من السوق بفضل تكامله مع نظام Android

قد يُحدث Pro Lite نقلة نوعية، إذ يُقدّم خيارًا أكثر اقتصادية للمستخدمين المتقدمين، ويُعزز مكانة OpenAI التنافسية في مواجهة منافسين مثل جوجل ، التي تفتقر إلى منتج مماثل متوسط ​​المستوى. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا كافيًا لتحقيق استقرار OpenAI.

وفي أخبار ذات صلة، قد تطلق شركة OpenAI أيضًا مكبر صوت ذكي يعمل بتقنية ChatGPT ومجهز بكاميرا.