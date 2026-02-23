قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزات وباقات جديدة.. شات جي بي تي يفاجئ مستخدميه فما القصة؟

شات جي بي تي
شات جي بي تي
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة OpenAI تُحضّر لإطلاق باقة اشتراك جديدة تُسمى ChatGPT Pro Lite، بسعر 100 دولار أمريكي شهريًا. وقد اكتشف المطور تيبور بلاهو إشارات إلى هذه الباقة في شفرة واجهة المستخدم لتطبيق ChatGPT على الويب. لم تُؤكد OpenAI هذه الباقة أو تُفصح عن تفاصيل حول تاريخ إطلاقها، إلا أن هذا الاكتشاف يُوحي بأن الشركة تعمل على سدّ فجوة في أسعار باقاتها.

شات جي بي تي

شات جي بي تي

تقدم OpenAI حاليًا عدة باقات اشتراك، تشمل المجانية، وGo (بسعر 8 دولارات شهريًا)، وPlus (بسعر 20 دولارًا شهريًا)، وPro (بسعر 200 دولار شهريًا)، بالإضافة إلى باقات Team وBusiness وEnterprise. وقد انتقد العديد من المستخدمين الفارق الكبير بين باقتي Plus وPro، مما يترك المستخدمين المتقدمين دون خيار متوسط. ويمكن لباقة Pro Lite أن تسد هذه الفجوة من خلال استهداف المستقلين والباحثين والمطورين الذين يحتاجون إلى حصص استخدام أعلى ولكن لا يمكنهم تبرير سعر باقة Pro البالغ 200 دولار.


شات جي بي تي برو لايت


من المتوقع أن توفر الخطة الجديدة ميزات أكثر تطوراً من خطة Plus، ولكن بقدرات أقل من خطة Pro. تشير المراجع البرمجية إلى أن Pro Lite قد توفر من ثلاثة إلى خمسة أضعاف حصة استخدام نموذج الاستدلال العميق التي توفرها خطة Plus. 

تأتي هذه الخطوة المحتملة في الوقت الذي تواجه فيه شركة OpenAI عامًا صعبًا في عام 2026. فعلى الرغم من تحقيقها إيرادات بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن الشركة تواجه خسارة سنوية متوقعة قدرها 14 مليار دولار بسبب ارتفاع تكاليف الحوسبة، مما يدفعها إلى البحث بشكل يائس عن شريان حياة تمويلي بقيمة 100 مليار دولار.
في غضون ذلك، تشتد المنافسة. يستحوذ جهاز Gemini 3 الآن على أكثر من 20% من السوق بفضل تكامله مع نظام Android

قد يُحدث Pro Lite نقلة نوعية، إذ يُقدّم خيارًا أكثر اقتصادية للمستخدمين المتقدمين، ويُعزز مكانة OpenAI التنافسية في مواجهة منافسين مثل جوجل ، التي تفتقر إلى منتج مماثل متوسط ​​المستوى. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا كافيًا لتحقيق استقرار OpenAI.

وفي أخبار ذات صلة، قد تطلق شركة OpenAI أيضًا مكبر صوت ذكي يعمل بتقنية ChatGPT ومجهز بكاميرا.

OpenAI تقنية ChatGPT نظام Android ChatGPT Pro شركة OpenAI جهاز Gemini 3 سعر باقة Pro ارتفاع تكاليف الحوسبة خطة Plus مكبر صوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مشروبات

تهدد مرضى الضغط والقلب.. جمال شعبان يحذر من 3 مشروبات رمضانية

حبة الغلة

زيت جوز الهند والبيكربونات.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المصابين بحبة الغلة

اتيكيت العزومات

اتيكيت رمضان .. 15 قاعدة لا تتجاهليها في عزومات رمضان

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد