سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا يحصل على ميزتين خصوصية جديدتين﻿

تشير التقارير إلى أن هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra﻿ المقبل سيحصل على ميزتين جديدتين مهمتين للخصوصية، مما يعكس التزام الشركة المتزايد بحماية بيانات المستخدمين حتى عند مشاركتها.

تأتي هذه التطويرات في إطار السباق التنافسي بين شركات الهواتف الذكية لتقديم أفضل حلول الخصوصية والأمان لعملائها.

الميزات الجديدة للخصوصية ﻿

إحدى الميزات الجديدة تتعلق بما يُسمى "Privacy Screen﻿" أو شاشة الخصوصية، التي ستوفر طريقة متقدمة لحماية المحتوى الحساس من أعين المتطفلين.

ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بعرض معلوماتهم الشخصية بشكل آمن حتى في البيئات العامة، من خلال تقنيات متطورة تجعل الشاشة غير قابلة للقراءة إلا من زوايا معينة أو بواسطة المستخدم المخول.

الميزة الثانية تتعلق بتحسين طرق تشفير البيانات وحمايتها أثناء النقل والتخزين. هذا يعني أن البيانات الشخصية للمستخدمين ستكون محمية بشكل أفضل من التسريبات أو الوصول غير المصرح به، حتى في حالة تعرض الجهاز للاختراق أو السرقة.

السياق التنافسي والتوقعات ﻿

تأتي هذه التطويرات في وقت تشتد فيه المنافسة بين سامسونج وآبل وجوجل في مجال الخصوصية والأمان.

مع تزايد وعي المستخدمين بأهمية حماية بياناتهم الشخصية، تسعى الشركات لتقديم ميزات متقدمة تميزها عن منافسيها.

من المتوقع أن يتم الكشف رسمياً عن هاتف Galaxy S26 Ultra﻿ في أوائل عام 2026، لكن التسريبات والشائعات تشير إلى أنه سيحمل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5﻿ الجديد مع تحسينات كبيرة في الأداء والبطارية.