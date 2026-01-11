مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه غدا سيترأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة العامه لمجلس النواب وهي الدكتورة عبلة الهواري، وسيكون معها أصغر الأعضاء سنا، مشيرا إلى أن الأعضاء سيؤدون القسم الدستوري.

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سيتم الإعلان عن رئيس المجلس، وسيتم انتخاب الوكيلين وبعدها سيترأس رئيس المجلس المنصة ويدعو الأعضاء للانضمام للجان المحددة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لن يترشح كوكيل لمجلس النواب، مؤكدا أنه يرغب في أن يكون مستقلا بعيدا عن أى مناصب بالمجلس، ليكون مع الشعب ومصالحه.