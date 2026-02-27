صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم التاسع من شهر رمضان في إطار المسابقة الرمضانية اليومية التي تقدمها قناة صدى البلد لمتابعيها.

المسابقة الرمضانية هي جزء من برنامج "نورانيات قرآنية" الذي يُعرض يوميًا على قناة صدى البلد، ويمنح المشاهدين فرصة المشاركة في سحب يومي للفوز بجوائز قيمة، تشمل رحلتي عمرة يوميًا، ليصل عدد الفائزين إلى 60 فائزًا طوال الشهر الكريم. تأتي المسابقة وفقًا لإخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.

نص السؤال لليوم التاسع

“آية تتحدث عن أن السلام هو شعار الإسلام ومن دعانا إليه لا نتأخر عنه.. فما هي؟”

الاختيارات

الآية 61 من سورة الأنفال

الآية 70 من سورة الأنفال

الآية 94 من سورة النساء

الآية 6 من سورة التوبة

كيفية المشاركة

يمكن للراغبين في المشاركة الدخول عبر الرابط المخصص للمسابقة، وترك الاسم بالكامل ورقم الهاتف مع اختيار الإجابة الصحيحة.

كما يتم الدخول في السحب اليومي الذي يحدد الفائزين برحلتي العمرة.

وتستمر هذه المسابقة طوال شهر رمضان، وتمنح الفرصة للمشاهدين للتفاعل مع البرنامج والفوز بجوائز مميزة.