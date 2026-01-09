اسمه مفاجأة.. مصطفى بكري: رئيس مجلس النواب القادم ربما يكون من المعينين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، ستعلن غدا في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أتوقع أن شخصية معينة ستكون مفاجئة، تترأس مجلس النواب القادم.

وأشار إلى أن الجدل كثير والمعلومات كثيرة حول مجلس النواب ورئاسته، منوها بأن الدستور لا يمنع أن يترأس مجلس النواب شخصية معينة في المجلس.

ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع حسم اسم رئيس مجلس النواب القادم الآن، وإنما سيتم الترشيح، ثم تطرح الأسماء، ثم ينتخب مجلس النواب الرئيس والوكيلين في اليوم الأول من انعقاد المجلس، وفي هذا اليوم يترأس المجلس أكبر الأعضاء سنا.

وأوضح أنه تم التوافق من حيث المبدأ على هيئات لجان المجلس، وستطرح أسماء كثيرة لرئاسة لجان البرلمان، ومنها لوزراء سابقين.