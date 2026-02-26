انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت

تبدأ غدًا الجمعة 27 فبراير فعاليات انتخابات نقابة المهندسين المصرية لعام 2026، حيث يُفتح باب التصويت من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساءً، داخل مقار النقابات الفرعية بالمحافظات والبالغ عددها 26 نقابة.

وتُجرى الانتخابات - بحسب اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، وفقا لأحكام للمادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ لاختيار:

رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتمّوا مدة 4 سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

وجاءت شروط وإجراءات التصويت كما وضعتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات كالتالي:

الحضور شخصيًا إلى مقر اللجنة الانتخابية التابع له العضو.

إبراز بطاقة الرقم القومي سارية وكارنيه العضوية.

لا يجوز التصويت بموجب توكيل.

التوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أنه في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، تُجرى جولة إعادة بين المرشحين الأعلى أصواتًا يوم الجمعة 6 مارس 2026.

وتُعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار العمل النقابي، في ظل تنافس على مقاعد المجالس والشعب المختلفة، وسط دعوات للمشاركة الواسعة من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم خلال الدورة الجديدة.