في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة

قامت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بزيارة المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ولبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية المتعلقة بحماية المرأة.

وخلال اللقاء ، عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تمنياتها للمستشار محمود حلمي الشريف بدوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، مثمنة التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة معربة عن تمنياتها مواصلة هذا التعاون.

وأكدت المستشارة أمل عمار أهمية دور الوزارة الفعال في ضمان توفير بيئة قانونية داعمة لحقوق المرأة التي كفلها الدستور والقوانين، وتقديم الدعم القانوني للمرأة وتسهيل وصولها للعدالة.

​من جانبه، أعرب وزير العدل عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ودعم مسيرة تمكين المرأة في مختلف المجالات.

​وفي ختام اللقاء أكد المستشار وزير العدل على استمرار التنسيق مع المجلس في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، كونها ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً، والشريك الأساسي في بناء الجمهورية الجديدة.