الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
قومي المرأة: تدريب 80 سيدة ببني سويف على الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان

أمل مجدى

نفذ المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا بمحافظة بني سويف، استهدف 80 سيدة من قرية صفط راشين بمركز ببا، من المستفيدات من مشروع "تحويشه " وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. 

ركز البرنامج على تنمية مهارات السيدات في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، حيث تضمنت التدريبات التطبيقية إعداد مجموعة متنوعة من المنتجات، منها المخللات وصناعة المربات، إلى جانب العصائر الطبيعية والعصائر الجافة سريعة التحضير، وغيرها.

وفي مجال منتجات الألبان، تلقت المشاركات تدريبات عملية على تصنيع الجبن بأنواعه المختلفة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.

كما شمل البرنامج جلسات عملية حول الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

وأكدت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، على أهمية البرنامج الذي يعمل على تمكين المرأة اقتصادياً، بما يساعد السيدات على الانتقال من الادخار إلى الإنتاج وبدء مشروعات صغيرة قابلة للاستمرار والتوسع، مشيرة إلى أن هذا التكامل يساهم في بناء نماذج اقتصادية محلية ناجحة تقودها النساء.

ومن جانبها أوضحت مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة، أن التدريب ركز على إكساب السيدات مهارات عملية متقدمة في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، إلى جانب نشر مفهوم الاستفادة من بقايا الإنتاج وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة، بما يقلل الفاقد ويعظم الاستفادة من الموارد المحلية ويزيد من ربحية المشروعات الصغيرة.

يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار دعم الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع المشروعات الصغيرة والاستفادة من الموارد المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحقيق تنمية مستدامة.

المرأة منتجات الألبان القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تحويشة

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

مصر للطيران تجتاز تفتيش الوكالة الأوربية لسلامة الطيران

رأفت هندي: اتفاقيات جديدة لدفع جهود "مصر الرقمية" وتحسين جودة خدمات المحمول للمواطنين

من هو مصمم الهوية البصرية للمشروع القومي Carry On لتطوير المجمعات الاستهلاكية؟

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

