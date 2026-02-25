قومي المرأة: تدريب 80 سيدة ببني سويف على الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان

نفذ المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا بمحافظة بني سويف، استهدف 80 سيدة من قرية صفط راشين بمركز ببا، من المستفيدات من مشروع "تحويشه " وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ركز البرنامج على تنمية مهارات السيدات في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، حيث تضمنت التدريبات التطبيقية إعداد مجموعة متنوعة من المنتجات، منها المخللات وصناعة المربات، إلى جانب العصائر الطبيعية والعصائر الجافة سريعة التحضير، وغيرها.

وفي مجال منتجات الألبان، تلقت المشاركات تدريبات عملية على تصنيع الجبن بأنواعه المختلفة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.

كما شمل البرنامج جلسات عملية حول الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

وأكدت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، على أهمية البرنامج الذي يعمل على تمكين المرأة اقتصادياً، بما يساعد السيدات على الانتقال من الادخار إلى الإنتاج وبدء مشروعات صغيرة قابلة للاستمرار والتوسع، مشيرة إلى أن هذا التكامل يساهم في بناء نماذج اقتصادية محلية ناجحة تقودها النساء.

ومن جانبها أوضحت مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة، أن التدريب ركز على إكساب السيدات مهارات عملية متقدمة في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، إلى جانب نشر مفهوم الاستفادة من بقايا الإنتاج وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة، بما يقلل الفاقد ويعظم الاستفادة من الموارد المحلية ويزيد من ربحية المشروعات الصغيرة.

يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار دعم الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع المشروعات الصغيرة والاستفادة من الموارد المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحقيق تنمية مستدامة.