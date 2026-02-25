من هو مصمم الهوية البصرية للمشروع القومي Carry On لتطوير المجمعات الاستهلاكية؟

يواصل المصمم المصري منتصر عبد المنعم، تقديم رؤى تصميمية مبتكرة تدعم جهود الدولة في التطوير والتحديث، وذلك بعد توليه تصميم الهوية البصرية الجديدة للمجمعات الاستهلاكية تحت العلامة الموحدة "Carry On".

جاء ذلك في إطار اعتماد المشروع كأحد المشروعات القومية، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بهدف توحيد العلامة التجارية ورفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطن، وذلك بعد اعتماد المشروع من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا لنجاحات سابقة حققها منتصر عبد المنعم في مجال تطوير العلامات التجارية، من أبرزها مشروع تطوير الهوية البصرية لـ البريد المصري، والذي أسهم في تحديث الصورة الذهنية للمؤسسة وتعزيز حضورها المؤسسي.

وأكد عبد المنعم أن التصميم لم يكن هدفه الشكل الجمالي فقط، بل تقديم هوية بصرية متكاملة تعكس توجه الدولة نحو التطوير والاستدامة، مشيرًا إلى أن العمل على مشروع «Carry On» مثّل مسؤولية وطنية، وهدفه الأساسي دعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تجربة تسوق أكثر تنظيمًا وحداثة.

وتعكس هذه الخطوة الدور المتنامي للكفاءات الإبداعية المصرية في دعم خطط التنمية، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، الذي يشهد تحولًا ملحوظًا نحو التحديث وتوحيد الهوية المؤسسية بما يتماشى مع رؤية الدولة للمستقبل.