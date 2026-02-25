قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
رأفت هندي: اتفاقيات جديدة لدفع جهود "مصر الرقمية" وتحسين جودة خدمات المحمول للمواطنين

حنان توفيق

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة إي آند مصر، وتسهم هذه الاتفاقيات في ضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في مجال تكنولوجيا التليفون المحمول بجمهورية مصر العربية.

وقع الاتفاقيات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي للتأكيد على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم توجهات الدولة لحل وتسوية كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات المنتجة وقاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في بناء مصر الرقمية، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في دفع جهود تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأشاد بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للوصول إلى هذه الاتفاقيات، مثمنًا ما أبدته الشركتان من تعاون ومرونة أسهما في التوصل إليها.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار التعاون البناء بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بما له من أثر إيجابي على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ميسي

مشهد مهيب في برشلونة.. ميسي يكشف تفاصيل بداياته منذ الطفولة

فينيسيوس جونيور

يويفا يرفض استئناف بنفيكا ويؤكد غياب بريستياني أمام ريال مدريد

الزمالك

موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

