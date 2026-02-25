رأفت هندي: اتفاقيات جديدة لدفع جهود "مصر الرقمية" وتحسين جودة خدمات المحمول للمواطنين

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة إي آند مصر، وتسهم هذه الاتفاقيات في ضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في مجال تكنولوجيا التليفون المحمول بجمهورية مصر العربية.

وقع الاتفاقيات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي للتأكيد على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم توجهات الدولة لحل وتسوية كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات المنتجة وقاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في بناء مصر الرقمية، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في دفع جهود تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأشاد بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للوصول إلى هذه الاتفاقيات، مثمنًا ما أبدته الشركتان من تعاون ومرونة أسهما في التوصل إليها.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار التعاون البناء بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بما له من أثر إيجابي على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.