التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتنمية المهارات الرقمية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

وقع المجلس القومي للمرأة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون للارتقاء بالخدمات المُقدَّمة إلى المرأة وتعزيز دورها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تشمل تعزيز دور المرأة ودمجها في خطط التنمية الشاملة والتحول الرقمي.

وقع البروتوكول المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم جهود تمكين المرأة المصرية، خاصًة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيسهم في إتاحة فرص تدريب وتأهيل حقيقية للنساء والفتيات، وتنمية مهاراتهن الرقمية، وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ورؤية الدولة المصرية للتنمية.

من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بتبني سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتشجيع القيادة النسائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تمكين المرأة تكنولوجيًا ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث سيُسهم البروتوكول في إقامة بيئة رقمية شاملة تتيح للمرأة المصرية كافة الأدوات اللازمة للابتكار والمشاركة الفعالة في سوق العمل.

ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات والتنسيق لضمان نفاذ المرأة إلى الخدمات الرقمية، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة في مجالات الأمن السيبراني وريادة الأعمال التكنولوجية، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بين النساء والفتيات.

