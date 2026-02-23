الاستعداد لشهر مارس.. القومي للمرأة يناقش خطة عمله خلال الفترة القادمة

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

أكدت الدكتورة سلمى دوارة، أن الاجتماع تضمن استعراض أبرز أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية، والتى شملت افتتاح وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة بعدد من المحافظات، وتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية حول صحة المرأة، من بينها التوعية بالكشف المبكر عن أورام الثدي، والحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، والتحذير من أضرار الوجبات السريعة، فضلًا عن المشاركة في عدد من الفعاليات الصحية والتنموية الداعمة لقضايا المرأة.

كما ناقش الاجتماع، خطة الندوات والأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعداد لشهر مارس باعتباره شهر المرأة، واستكمال سلسلة الندوات الخاصة بأمراض القلب والموت المفاجئ، ومكافحة التدخين، وأمراض الكلى، إلى جانب إعداد رسائل توعوية يومية خلال شهر رمضان.

تناول الاجتماع كذلك طرح موضوع تأثير التغيرات المناخية على صحة المرأة، وبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية احترام الكوادر الطبية وتفعيل قانون المسؤولية الطبية.