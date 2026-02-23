الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم /الاثنين/، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 144، تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ودفع الهلال الأحمر المصري ، في إطار حملة إفطار مليون صائم من الأشقاء داخل قطاع غزة، أكثر من 180 ألف سلة غذائية، و570 طنًا من الدقيق، فضلاً عن أكثر من 870 طنا من الأدوية والمستلزمات الإغاثية والعناية الشخصية، و أكثر من 1575 طنًا من المواد البترولية، ومستلزمات الشتاء التي شملت ملابس شتوية، بطاطين، مراتب، بالإضافة إلى خيام.

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح من الجانب المصري، جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة الـ 17 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر للأشقاء الفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات سحور وإفطار، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.